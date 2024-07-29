FT: ЄС готує двоетапний торговий план для протистояння Трампу на випадок його переобрання

Брюссель розробляє двоетапну торгову стратегію для протидії Дональду Трампу на випадок, якщо він знову стане президентом США.

Про це пише Financial Times.

Трамп уже оголосив план запровадити універсальний збір на імпорт у 10%, що в кілька разів перевищує нинішній рівень. Представники ЄС вважають, що введення збору призведе до скорочення експорту з ЄС приблизно на €150 мільярдів щороку.

Учасники переговорів планують звернутися до команди Трампа, якщо той переможе на виборах у листопаді, перед тим, як він вступить на посаду, — щоб обговорити, які американські товари ЄС міг би купувати в більших кількостях.

В разі якщо переговори про поліпшення торгівлі не дадуть результату і Трамп застосує вищі тарифи, торговий департамент Єврокомісії складає списки імпортних товарів, на які він може накласти мита в 50% або більше.

«Ми повинні показати, що ми є партнером для США, а не проблемою. Ми будемо шукати угоди, але ми готові захищати себе, якщо до цього дійде. Ми не керуватимемося страхом», — сказав співрозмовник FT.