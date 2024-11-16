Трамп обрав Керолайн Лівітт прессекретарем Білого дому — вона стане наймолодшою на цій посаді

Обраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду прессекретаря Білого дому 27-річну Керолайн Лівітт. Вона стане наймолодшою головою пресслужби президента США в історії.

Про це пише Reuters.

Трамп заявив, що «розумна і витривала» Лівітт — «ефективний комунікатор», тож допоможе донести до американців «послання, як ми знову зробимо Америку великою».

Під час першого президентського терміну Трампа Лівітт уже працювала в адміністрації президента — вона була помічницею тодішнього прессекретаря Кейлі Макінані. У пресслужбу Білого дому Лівітт прийшла після закінчення коледжу в 2019 році.

Досі наймолодшим прессекретарем президента США був Рон Зіглер, який обійняв цю посаду за Рональда Рейгана у 29 років.

Кого Трамп обирає у свою команду

Трамп поступово збирає свою команду в Білому домі. 11 листопада він повідомив, що обрав представницю Республіканської партії Еліз Стефанік на посаду посла США в ООН.

12 листопада Трамп офіційно призначив представника Республіканської партії Майка Волтца своїм радником з національної безпеки.

Засновник Tesla і Space X Ілон Маск і мільйонер Вівек Рамасвамі, який висувався в кандидати у президенти на праймеріз республіканців, очолять новий департамент ефективності уряду США (DOGE).

На посаду голови Пентагону Трамп пропонує Піта Хегсета — ведучого Fox News і ветерана армії США, який служив в Іраку й Афганістані. А секретарем Департаменту внутрішньої безпеки республіканець планує призначити губернаторку Південної Дакоти Крісті Ноем.

Також він уже обрав Марка Рубіо на посаду держсекретаря США. Колишню конгресвумен Тулсі Габбард він висуває на посаду директора Нацрозвідки, а конгресмена Метта Гейтса — у генпрокурори США. Антиваксера Роберта Кеннеді — молодшого Трамп пропонує на посаду міністра охорони здоров’я, а губернатора Північної Дакоти Дуга Бургума — на посади міністра внутрішніх справ США і голови нової Нацради з енергетики.