Трамп обрав Марка Рубіо на посаду держсекретаря США

Новообраний президент США Дональд Трамп призначить сенатора від штату Флорида Марко Рубіо на посаду державного секретаря.

Про це повідомив сам Трамп.

Трамп заявив, що Марко Рубіо — це «високоповажний лідер і дуже потужний голос за свободу», тож він буде «справжнім другом наших союзників і безстрашним воїном, який ніколи не відступить перед нашими ворогами».

Позиція Рубіо щодо України

У нещодавніх інтервʼю Рубіо казав, що Україні потрібно сідати за стіл переговорів з РФ, а не зосереджуватися на поверненні всіх окупованих нею українських територій.

«Я не на боці Росії, але, на жаль, реальність така, що війна в Україні закінчиться шляхом переговорів», — сказав Рубіо NBC у вересні цього року.

Наприкінці 2023 року Палата представників, де республіканці мали більшість, заблокувала пакет військової допомоги Україні. Рубіо був одним із 15 сенаторів-республіканців, які проголосували проти військової допомоги. Рішення ухвалили лише у квітні 2024 — така затримка негативно вплинула на ситуацію в Україні, зокрема на фронті, адже військова допомога США вичерпалася ще наприкінці 2023 року.

The New York Times пише, що «попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб врегулювати відносини з Росією, але залишилася поза НАТО».

Видання зазначає, що Рубіо підтримав позицію Трампа щодо війни Росії проти України — він заявив, що «конфлікт зайшов у глухий кут» і «його треба довести до кінця».

Водночас, коли наприкінці минулого року активіст запитав Рубіо, що він думає про численні загибелі палестинського цивільного населення, той відповів, що «ХАМАС винен на 100%».

Роль призначення Рубіо для США

Фактично вигравши на президентських виборах, Трамп частково переміг велику кількість латиноамериканців, які переважною більшістю голосували за демократів.

Обравши латиноамериканця Рубіо на посаду держсекретаря, Трамп може дати зрозуміти латиноамериканцям, що вони мають місце на найвищих щаблях його адміністрації. А Рубіо стане першим латиноамериканцем на цій посаді.

Як держсекретар він, найімовірніше, надаватиме значно більшого значення Латинській Америці, ніж будь-хто з його попередників, сказав колишній помічник Ради національної безпеки з питань Латинської Америки в першій адміністрації Трампа Маурісіо Клавер-Кароне.

Відомо, що Рубіо підтримував доволі сувору зовнішню політику щодо геополітичних суперників США, зокрема Ірану, Куби та, особливо, Китаю. Наприклад, у 2019 році Рубіо закликав Міністерство фінансів розпочати перевірку національної безпеки популярного китайського застосунку Musical.ly. Рубіо також виступав за заборону продажу китайської техніки Huawei.

Окрім цього, Рубіо був співголовою двопартійної Виконавчої комісії Конгресу щодо Китаю, яка мала розробляти агресивну політику, особливо намагаючись усунути там порушення прав людини. У 2020 році Рубіо виступив автором законопроєкту, який мав запобігти імпорту китайських товарів, виготовлених із застосуванням примусової праці етнічної уйгурської меншини Китаю. Президент Байден підписав його наступного року.

Під час першого президентського терміну Дональда Трампа Рубіо був одним з ініціаторів законопроєкту, що ускладнює процедуру відмови США від членства в НАТО. Це була відповідь на скептичне ставлення президента Трампа до НАТО, який критикував країни Альянсу за те, що ті не змогли досягти узгоджених цільових показників військових витрат. Тоді Трамп попереджав, що він не тільки відмовиться захищати країни, які «прострочують» фінансування, але й заохочуватиме Росію «робити все, що їй заманеться» щодо них.

Останніми роками Рубіо дещо змінив свої погляди, щоб вони більше відповідали позиції Трампа, пишуть західні медіа.

Кого Трамп обирає у свою команду

Трамп поступово збирає свою команду в Білому домі. 11 листопада він повідомив, що обрав представницю Республіканської партії Еліз Стефанік на посаду посла США в ООН.

12 листопада Трамп офіційно призначив представника Республіканської партії Майка Волтца своїм радником з національної безпеки.

Засновник Tesla і Space X Ілон Маск і мільйонер Вівек Рамасвамі, який висувався в кандидати у президенти на праймеріз республіканців, очолять новий департамент ефективності уряду США (DOGE).

На посаду голови Пентагону Трамп пропонує Піта Хегсета — ведучого Fox News і ветерана армії США, який служив в Іраку й Афганістані. А секретарем Департаменту внутрішньої безпеки республіканець планує призначити губернаторку Південної Дакоти Крісті Ноем.