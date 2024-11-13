Трамп висунув кандидатів на посади голови Нацрозвідки та генпрокурора США. Вони проти підтримки України

Новообраний президент США Дональд Трамп висуває колишню конгресвумен Тулсі Габбард на посаду директора Нацрозвідки, а конгресмена Метта Гейтса — у генпрокурори США.

Тулсі Габбард.

Тулсі Габбард — колишня конгресвумен від Демократичної партії. У 2020 році вона намагалась отримати номінацію в президенти від демократів, яку зрештою виграв Джо Байден. Під час виборів вона приєдналась до команди Трампа, який обрав її за «безстрашний дух».

Габбард послідовно виступає проти підтримки України. Також вона неодноразово говорила про нібито існування біолабораторій в Україні, повторюючи наративи російської пропаганди. Вона критикувала політику президента Джо Байдена, звинувачуючи демократів у затягуванні конфлікту і критикуючи поставки зброї Києву.

Метт Гейтс

Ультраправий республіканець Метт Гейтс — конгресмен від штату Флорида. Він послідовно виступає проти надання американської допомоги Україні, вважаючи, що ці ресурси слід спрямувати на внутрішні потреби США.

Найбільше він відомий тим, що ініціював відставку спікера Палати представників Кевіна Маккарті у 2023 році — уперше в історії Штатів. Серед названих причин, чому деякі однопартійці домагалися звільнення спікера Маккарті, — співпраця з демократами для погодження короткострокової резолюції про фінансування уряду США і відмова блокувати допомогу Україні.

Кого Трамп обирає у свою команду

Трамп поступово збирає свою команду в Білому домі. 11 листопада він повідомив, що обрав представницю Республіканської партії Еліз Стефанік на посаду посла США в ООН.

12 листопада Трамп офіційно призначив представника Республіканської партії Майка Волтца своїм радником з національної безпеки.

Засновник Tesla і Space X Ілон Маск і мільйонер Вівек Рамасвамі, який висувався в кандидати у президенти на праймеріз республіканців, очолять новий департамент ефективності уряду США (DOGE).

На посаду голови Пентагону Трамп пропонує Піта Хегсета — ведучого Fox News і ветерана армії США, який служив в Іраку й Афганістані. А секретарем Департаменту внутрішньої безпеки республіканець планує призначити губернаторку Південної Дакоти Крісті Ноем.

Також він уже обрав Марка Рубіо на посаду держсекретаря США.