Нардепа Євгенія Шевченка відправили під варту — його підозрюють у держзраді

Нардепа Євгенія Шевченка відправили під варту без права на заставу. Його підозрюють у держзраді — за це загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
ДБР викрило Шевченка на поширенні інформації про те, що нібито влада України довела країну до повного краху, втрати територій та людей. Він говорив про неправильність і недоцільність теперішнього зовнішнього і внутрішнього політичного курсу України, а ще публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України.
Слідство встановило, що Шевченко їздив до Білорусі у вересні 2020 року, коли там тривали протести, зустрічався із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком. Депутат та його близькі родичі вели активний бізнес з представниками Білорусі — купуючи там товари за заниженими цінами, вони завозили їх в Україну через іншу європейську країну і продавали набагато дорожче.
Шевченко також намагався дискредитувати західних партнерів та європейські цінності. Зокрема, він говорив, що Захід втручається не лише у внутрішні справи України та спричинив у країні війну, але й намагається підірвати стабільність у Грузії та Молдові.
- Шевченко потрапив у парламент у 2019 році від партії «Слуга народу». У травні 2021 року його виключили з фракції після того, як нардеп полетів у Мінськ на зустріч з Лукашенком, хоча Україна не визнає того легітимним президентом Білорусі.
- Шевченко підтримує самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, він також привітав затримання опозиціонера Романа Протасевича. Сам Шевченко неодноразово просив виключити його зі складу фракції.