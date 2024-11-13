Джек Тейшейра отримав 15 років вʼязниці за витік секретних даних Пентагону

Військовослужбовець Національної гвардії США Джек Тейшейра, що розсекретив розвіддані Пентагону і злив їх на Discord, отримав 15 років вʼязниці.

Про це пише Reuters.

У березні 2024 року 22-річний Тейшейра визнав провину за шістьма пунктами. Його звинуватили в умисному зберіганні та передачі секретної інформації про національну оборонну США. Для цього він використав свій надсекретний допуск до секретних державних компʼютерних мереж на базі Військово-повітряних сил у Кейп-Коді — тоді він служив у підрозділі, що надавав розвідувальну підтримку військовим.

Хронологія витоку документів Жовтень 2022 — лютий 2023 На форумі Discord на сервері Thug Shaker Central зʼявляються документи американських спецслужб про війну Росії в Україні та про події в інших частинах світу. 1—2 березня 2023 року WowMao, користувач Discord, публікує понад 30 документів на іншому сервері в Discord, частина з них має гриф Top Secret. 4 березня На Discord-сервері Minecraft Earth Map публікують 10 документів. Вони зʼявляються як аргумент під час сварки двох користувачів про війну в Україні та карти Minecraft. 5 квітня, 18:50 На форумі 4chan публікують документи з того ж витоку, що на Discord. Це робить користувач CXWfLHRB. 5 квітня, 21:30 У проросійському телеграм-каналі Donbass Devushka зʼявляються перші документи. Один з них збігається зі зливом на 4chan — це карта зі статистикою втрат української та російської армій. Цифри відфотошоплені: російські втрати занижені, а українські завищені. 6 квітня Видання The New York Times пише, що в мережі опублікували засекречені військові документи, а в Пентагоні почали власне розслідування витоку. Військові аналітики заявляють, що деякі документи, схоже, відредаговані, але певні дані виглядають автентично: наприклад, графіки поставок зброї Україні, чисельність військ та батальйонів. «Ми знаємо про публікації в соціальних мережах, і департамент вивчає це питання», — каже заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх. 7 квітня Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону говорить, що Україна чекає на результати розслідування Пентагону, і застерігає, що це може бути частиною російської пропаганди. 8 квітня The New York Times пише: злив свідчить про те, що американська розвідка шпигує за вищим військовим і політичним керівництвом України. Це роблять, щоб краще розуміти плани України. Один з американських високопосадовців каже, що цей витік може ускладнити обмін розвідданими з партнерами, адже тепер є сумніви, чи справді США аж так добре їх захищають. 10 квітня CNN пише, що через витік документів Україна вже змінила частину власних військових планів. 11 квітня Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки та оборони США, на брифінгу говорить, що деякі документи були підроблені. Але США все ще опрацьовують решту документів і поки не можуть дати точних висновків. «Ми не знаємо, хто стоїть за цим», ― заявляє він. 12 квітня Журналісти The Washington Post повідомляють, що знайшли двох людей, які знають чоловіка, який злив секретні документи. За їхніми словами, він пів року викладав їх у закритому чаті на 25 людей, серед яких були й неповнолітні. 13 квітня Платформа Discord, на якій опублікували документи, заявляє, що буде співпрацювати зі слідством. 13 квітня, вечір The New York Times називає ім’я того, хто стоїть за зливом документів. Це 21-річний Джек Тейшейра, нацгвардієць ВПС США штату Массачусетс. За кілька годин ФБР затримує Тейшейру.

Федеральні прокурори сказали, що Тейшейра скоїв одне з найбільших порушень антишпигунського законодавства США в історії.

«Я прошу вибачення за всю шкоду, яку я заподіяв», — сказав Тейшейра під час винесення йому вироку

Суддя вказала, що Тейшейра розкрив секретну інформацію після того, як пройшов ретельну підготовку з її захисту. Його також попереджали про наслідки та покарання за невиконання цих вимог.

«Незважаючи на це, ви розмістили у Discord, сотні документів протягом року, справді дійсний факт — це те, що інші не зробили більше, щоб зупинити вас», — сказала суддя Індіра Талвані.

Адвокати Тейшейри просили суддю про 11 років увʼязнення. Вони переконували, що Тейшейра має розлади аутичного спектру й був соціально ізольований протягом життя, тож він ніколи не хотів завдати шкоди США, а лише інформувати інтернет-друзів про події у світі.