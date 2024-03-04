Джек Тейшейра визнав провину у витоку розвідданих США й погодився на 16 років увʼязнення

Військовослужбовець Національної гвардії США Джек Тейшейра, що розсекретив розвіддані США і злив їх на Discord, визнав себе винним. Йому призначили 16 років вʼязниці, що менше, аніж передбачалося за всіма статтями, які йому висунули.

Про це пишуть Washington Post і ABC News.

Джека Тейшейру звинуватили у використанні свого надсекретного допуску до секретних державних компʼютерних мереж на базі Військово-повітряних сил у Кейп-Коді, де він служив у підрозділі, що надавав розвідувальну підтримку військовим.

Після арешту в квітні минулого року Тейшейра не визнав себе винним. Однак тепер він постав у федеральному окружному суді і таки визнав провину за шістьма пунктами.

Він пішов на угоду з прокурорами, щоб вони не предʼявляли йому додаткових звинувачень за законом про шпигунство.

Справа Тейшейри

6 квітня стало відомо, що в соцмережах (Twitter і Telegram) опублікували засекречені військові документи, які стосуються контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії, а 7 квітня стало відомо, що в мережі опублікували другу партію секретних документів американської влади.

У них йшлося не лише про Україну, але й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, дії для боротьби з тероризмом і відносини з Китаєм, про ООН, Угорщину.

13 квітня ФБР заарештувало підозрюваного у витоку секретних даних Пентагону — 21-річного нацгвардійця Військово-повітряних сил США Джека Тейшейру. Йому висунули звинувачення, за які йому загрожувало 60 років увʼязнення.

Пізніше зʼясувалося, що Тейшейра почав ділитися документами лише для того, щоб справити враження на своїх друзів-гравців. Спочатку він копіював конфіденційну інформацію від руки, оскільки працював на обʼєкті, де були заборонені фотоапарати і телефони, але з часом зміг опублікувати фото оригіналів документів.