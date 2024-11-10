Нетаньягу вперше визнав причетність Ізраїлю до підриву пейджерів «Хезболли»

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу уперше визнав, що схвалив операцію з підриву пейджерів членів «Хезболли» у Лівані. Тоді загинули майже 40 людей, а ще декілька тисяч постраждали.

Про це пишуть The Times of Israel та Al Jazeera.

«Операцію з використанням пейджерів і ліквідацію [лідера «Хезболли» Хасана] Насралли провели попри протидію вищих посадовців оборонному відомстві і відповідальних за них в політичному ешелоні», — заявив Нетаньяху під час засідання Кабінета міністру Ізраїля.

The Times of Israel зазначає, що так Нетаньягу явно натякнув на нещодавно звільненого міністра оборони Йоава Галланта.