Нетаньягу звільнив міністра оборони Ізраїлю Галланта через «брак взаємної довіри»

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що звільняє міністра оборони Йоава Галланта. Причина — «брак взаємної довіри».

Про це пише The Times of Israel.

Його замінить міністр закордонних справ Ісраель Кац. Міністр без портфеля Гедеон Саар замінить Каца на посаді міністра закордонних справ.

«На жаль, хоча в перші місяці війни існувала довіра і була дуже плідна робота, протягом останніх місяців довіра між мною і міністром оборонидала тріщину», — каже Нетаньягу.

Він додав, що вони розійшлися в поглядах на управління війною, і що Галлант ухвалював рішення і робив заяви, які суперечили рішенням уряду.

«Я робив багато спроб подолати ці розбіжності, але вони ставали дедалі ширшими. Вони також стали відомі громадськості в неприйнятний спосіб, і, що багато гірше, вони стали відомі ворогам — наші вороги насолоджувалися цим і отримували від цього велику вигоду», — зазначає ізраїльський премʼєр.

The Jerusalem Post зазначає, що звільнення Галланта набуде чинності через 48 годин. Призначення Каца і Саара вимагає схвалення уряду, а потім Кнесету.

Що передувало

Відносини Нетаньягу і Галланта погіршилися після початку війни 7 жовтня 2023 року. Галлант публічно звинуватив Нетаньягу в тому, що той керується політичними міркуваннями ухвалюючи рішення, а Нетаньягу звинуватив Галланта в спробі повалити уряд зсередини.

Нетаньягу погрожував звільнити Галланта ще в березні 2023 року — тоді міністр публічно розкритикував урядові судові реформи, заявивши, що вони загрожують національній безпеці. Сотні тисяч ізраїльтян вийшли на вулиці на знак протесту проти звільнення, і тоді це рішення так і не ухвалили.