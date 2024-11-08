У Києві поновили будівництво метро на Виноградар

У Києві поновили будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар.

Про це повідомила група компаній «Автострада», з якою у серпні Київський метрополітен уклав договір на продовження робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку Виноградаря.

Там зазначили, що заплановано дві станції — «Мостицька» та «Варшавська», які стануть продовженням зеленої гілки столичного метрополітену.

Ділянку від станції «Сирець» до станції «Мостицька» прокладатимуть закритим способом — методом тунельної проходки. Від «Мостицької» до «Варшавської» – відкритим способом. Загальна протяжність будівництва 3, 78 кілометрів — це від станції «Сирець» до станції «Варшавська».

Через щільну житлову забудову на ділянці «Мостицька» — «Варшавська» зводять унікальний для України двоярусний прямокутний монолітний тунель.

Зараз фахівці риють котлован і монтують систему кріплень для подальшого будівництва тунелю. А на забетонованих ділянках, що залишилися від попереднього підрядника, продовжують влаштовувати гідроізоляційну систему — її можна буде відновлювати навіть після початку роботи метро.

У компанії зазначили, що саме таку гідроізоляцію використали під час будівництва тунелю між станціями «Либідська» та «Деміївська».

Наразі будівельники проводять підготовчі роботи на інших будівельних майданчиках, яких загалом шість.