Метро на київський Виноградар не встигають добудувати до кінця року — просять перенести терміни на 2023 рік

Компанія «Київметробуд», яка виступає генеральним підрядником будівництва нових станцій на Сирецько-Печерській лінії метро у Києві, просить перенести терміни дії договору. Будівельники не встигають добудувати станції до кінця 2021 року.

Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Києва.

Компанія звернулася до суду з проханням перенести терміни здачі з листопада 2021 року на травень 2023 року. «Київметробуд» будує дві нові станції метро до столичного району Виноградар — «Мостицька» та «Проспект Правди».

Згідно з договором, компанія повинна була передати метрополітену готові станції для користування 26 листопада. Але там зазначають, що за 2017-2021 роки отримали лише 4,07 мільярда гривень із запланованих 5,98 мільярда. У зв’язку з цим компанія просить відтермінувати кінцеві дати добудови станцій.