Метро на киевский Виноградарь не успевают достроить к концу года — просят перенести сроки на 2023

Компания «Киевметрострой», которая выступает генеральным подрядчиком строительства новых станций на Сырецко-Печерской линии метро в Киеве, просит перенести сроки действия договора. Строители не успевают достроить станции до конца 2021 года.

Об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда Киева.

Компания обратилась в суд с просьбой перенести сроки сдачи с ноября 2021 года на май 2023 года. «Киевметрострой» строит две новые станции метро к столичному району Виноградарь — «Мостицкая» и «Проспект Правды».

Согласно договору, компания должна была передать метрополитену готовые станции для пользования 26 ноября. Но там отмечают, что за 2017-2021 годы получили лишь 4,07 миллиарда гривен из запланированных 5,98 миллиарда. В связи с этим компания просит отсрочить конечные даты достройки станций.