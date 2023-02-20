У Києві відновили будівництво метро на Виноградар

«Зараз генпідрядник все ж таки відновив будівельні роботи. Звичайно, що на темпи будівництва впливає поточна ситуація, адже бригади будівельників і всі, хто залучений до будівництва, під час повітряної тривоги повинні бути в безпеці. Крім того, нестабільне електропостачання уповільнює робочий процес. Але попри труднощі, які виникають через війну, київська міська влада та метрополітен докладають максимум зусиль, щоб цей проєкт продовжувався», — розповів Віктор Брагінський.

Назвати чіткий термін закінчення робіт він не може, однак зараз генпідрядник зосередив роботу над тими ділянками, які потребують першочергового виконання робіт. На відкритих ділянках є котловани, якщо їх залишити відкритими, то через щільне будівництво поруч вони просто можуть обвалитися.

Насамперед, за словами Брагінського, потрібно ліквідувати техногенну небезпеку — закріпити вже збудовані тунелі та накрити їх, а потім перейти до будівництва другого тунелю від станції «Мостицька» до станції «Сирець». Один тунель між ними завдовжки 1 249 метрів вже збудували, тепер потрібно прокладати другий.