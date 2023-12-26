Київське метро розірвало договір з «Київметробудом» на будівництво гілки на Виноградар

Київський метрополітен розірвав договір з «Київметробудом» на продовження Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва.

Про це йдеться на сторінці закупівлі в Prozorro.

Умовами договору визначили право замовника відмовитися від угоди та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що виконати їх в строк договору неможливо. Враховуючи це, Київський метрополітен вдмовився від зобов’язань у частині виконання будівельних робіт за договором, про що повідомив підрядника.

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Київський метрополітен і «Київметробуд» уклали договір 20 листопада 2018 року, а закінчився він 11 грудня 2023 року. Метрополітен встиг сплатити 4 мільярди гривень (з ПДВ). Після закінчення всіх судових справ частина авансу має повернутися на бюджетний рахунок метрополітену.