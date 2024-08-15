Київський метрополітен уклав договір на будівництво метро на Виноградар за 13,8 млрд грн

Будівництво метро на Виноградар — це важливий міський проєкт. Це забезпечить житловий масив швидкісним пасажирським транспортом, а також цілодобовими укриттями.

Зараз триває оформлення всіх дозвільних документів, що передбачені законодавством, будівельні майданчики передають підрядній організації. Після цього почнеться безпосередньо будівництво.

Київський метрополітен уклав договір на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку Виноградара. Строк виконання — 30 місяців (тобто закінчити мають на початку 2027 року), вартість — 13,785 мільярда гривень.

Метро на Виноградар

Нові станції метро «Мостицька» і «Варшавська» в Києві почали будувати у 2019 році. Планувалось, що їх відкриють ще у грудні 2021 року.

У вересні 2021 року компанія «Київметробуд», яка виступає генеральним підрядником будівництва двох станцій на Виноградар, просила перенести терміни дії договору. Будівельники тоді заявляли, що не встигають добудувати станції до кінця 2021 року. У лютому 2023 року «Київметробуд» відновив будівництво метро на Виноградар, проте активне будівництво не велося з осені 2023 року. У грудні того ж року Київський метрополітен розірвав договір з «Київметробудом» на продовження Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва.