Президентка Грузії відмовилася зʼявлятися в прокуратуру. Її викликали через слова про фальсифікацію виборів

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не має наміру зʼявлятися в прокуратуру, куди її викликали для допиту щодо заяв про фальсифікацію парламентських виборів.

Про це вона заявила на пресконференції, передає «Ехо Кавказу».

«Я б порадила прокуратурі почати свою роботу і уникати політичного зведення рахунків із президентом. Ба більше, у цей момент наші партнери теж на це дивляться — чи зможе прокуратура бути незалежною, неупередженою. Так що нехай прокуратура почне свою роботу, а президент займеться своєю... Як президент я продовжу свою роботу і не збираюся звітувати перед прокуратурою», — заявила президентка.

Зурабішвілі наголосила, що виклик до прокуратури «дивним чином збігся з вказівками Дмитра Медведєва». Раніше заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв написав у соцмережі X, що президента Грузії необхідно «усунути з посади та заарештувати».

Вибори у Грузії

У Грузії 26 жовтня пройшли парламентські вибори. На них, за даними Центральної виборчої комісії, перемогла правляча партія «Грузинська мрія» з результатом у 54,08%, тоді як головні опозиційні партії разом набрали близько 37,58%. Екзитполи опозиційних каналів показували, що опозиція набрала 52% голосів, а «Грузинська мрія» 40,9%. Грузинські опозиційні партії не визнають результатів виборів, як і президентка країни Саломе Зурабішвілі.

Міжнародні спостерігачі за парламентськими виборами в Грузії зафіксували низку порушень під час голосування: випадки насильства щодо опозиції, залякування і підкуп виборців, багаторазове голосування і випровадження спостерігачів із виборчих дільниць.

Надвечір 28 жовтня у Тбілісі пройшла акція проти результатів парламентських виборів. Опозиція вимагає переголосування.