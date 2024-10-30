Президентку Грузії викликали на допит через заяви про фальсифікацію виборів

Прокуратура Грузії викликала президентку Саломе Зурабішвілі на допит через її заяви про фальсифікацію парламентських виборів.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури.

Відомство розпочало розслідування фактів ймовірної фальсифікації виборів на підставі звернення Центральної виборчої комісії від 30 жовтня 2024 року.

Там додають, що Саломе Зурабішвілі повинна мати докази можливої ​​фальсифікації парламентських виборів. Її запросили до прокуратури на 31 жовтня.

Прокуратура планує провести слідчі та процесуальні дії, щоб вивчити факти, які озвучать президентка Грузії, політичні партії та міжнародні спостерігачі.

Напередодні Центральна виборча комісія Грузії заявила, що перерахує бюлетені на деяких дільницях, щоб перевірити дані.