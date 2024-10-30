Reuters: США працюють над 60-денним перемирʼям між Ізраїлем і «Хезболлою»

Американські посередники працюють над пропозицією припинити бойові дії між Ізраїлем і ліванським збройним угрупуванням «Хезболла», починаючи з 60-денного припинення вогню.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За словами джерел, двомісячний період використають для повного виконання Резолюції 1701 Ради Безпеки ООН, ухваленої у 2006 році.

Два співрозмовники повідомили Reuters, що 60-денне перемирʼя замінило пропозицію минулого місяця від США та інших країн, яка передбачала припинення вогню на 21 день перш, ніж резолюція набуде повної чинності.

Обидві сторони, однак, застерігають, що угода може зірватись. Ізраїль наполягає на можливості «прямого примусу» до перемирʼя за допомогою авіаударів або інших військових операцій проти «Хезболли», якщо вона порушуватиме угоду.

Також Ізраїль прагне посиленої версії Резолюції ООН 1701, яка дозволяла б Ізраїлю втрутитися, якщо він відчує загрозу своїй безпеці.

Ситуація на Близькому Сході

Ситуація між Ізраїлем і «Хезболлою» загострилася у вересні 2024 року. 17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання. За день вибухи повторилися — детонували рації та радіоприймачі. The Washington Post пише, що «пейджерну операцію» Ізраїль придумав ще у 2022 році. Перед цим військові ЦАХАЛ 9 років прослуховували бойовиків.

Після серії вибухів у Міністерстві оборони Ізраїлю повідомили про переміщення головних військових зусиль на північ, де країна межує з Ліваном. Очільник відомства Йоав Галлант заявив, що розпочинається «нова фаза» війни.

30 вересня стало відомо, що Тель-Авів почав наземну операцію проти «Хезболли» в Лівані. Станом на 24 жовтня відомо, що Ізраїль ліквідував попереднього лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію, його наступника Яхʼю Сінвара та наступника лідера «Хезболли» Хасана Насралли — Хашима Сафі ад-Діна.