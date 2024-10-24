BBC показали супутникові знімки Лівану після ізраїльських бомбардувань

Ізраїль пошкодив або знищив понад 3 600 будівель у Лівані з 2 до 14 жовтня. Бомбардування за цей період завдали сильніших руйнувань, ніж рік прикордонних боїв з «Хезболлою».

Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані BBC.

Кількість будівель, що постраждали за 12 днів, становить приблизно 54% ​​від загальної шкоди з початку конфлікту між Ізраїлем і шиїтськими бойовиками.

«Ізраїльська військова кампанія, схоже, створює «мертву зону» на півдні Лівану, щоб вигнати населення, і ускладнює відновлення позицій «Хезболли» ціною цивільного населення», — каже експерт організації Pax for Peace з охорони навколишнього середовища Вім Звейненбург.

Ізраїльські військові стверджують, що спрямовують авіаудари в Лівані по інфраструктурі «Хезболли».

Пошкоджені або знищені будівлі в Бейруті. BBC News

За новими даними, під час нещодавніх атак ЦАХАЛ зосередився на південній прикордонній частині Лівану. Обстріли також поширилися на центральні й північні райони, долину Бекаа та передмістя Бейруту на півдні. Йдеться про Дахіє, де, як стверджує Ізраїль, розташована штаб-квартира бойовиків. Удари Ізраїлю по цій місцевості вбили лідера «Хезболли» Хасана Насраллу 27 вересня.

Будівлі на півдні Лівану 28 серпня 2024 року. BBC News Будівлі на півдні Лівану 5 жовтня 2024 року. BBC News Будівлі на півдні Лівану 28 серпня 2024 року. Будівлі на півдні Лівану 5 жовтня 2024 року. BBC News

Американська організація Acled повідомляє про щонайменше 2 700 атак ЦАХАЛ на Ліван з 1 вересня до 11 жовтня 2024 року. «Хезболла» за цей період атакувала Ізраїль близько 540 разів за допомогою ракет, реактивних снарядів та безпілотників.

BBC News

Ізраїль евакуював близько 60 тисяч людей з півночі країни через майже щоденні атаки «Хезболли». Натомість ракети пошкодили будинки південніше, у прибережному місті Хайфа та на його околицях. Уряд Лівану стверджує, що до 1,3 мільйона його мешканців стали внутрішніми переселенцями.

Ситуація на Близькому Сході

Ситуація між Ізраїлем і «Хезболлою» загострилася у вересні 2024 року. 17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання. За день вибухи повторилися — детонували рації та радіоприймачі. The Washington Post пише, що «пейджерну операцію» Ізраїль придумав ще у 2022 році. Перед цим військові ЦАХАЛ 9 років прослуховували бойовиків.

Після серії вибухів у Міністерстві оборони Ізраїлю повідомили про переміщення головних військових зусиль на північ, де країна межує з Ліваном. Очільник відомства Йоав Галлант заявив, що розпочинається «нова фаза» війни.

30 вересня стало відомо, що Тель-Авів почав наземну операцію проти «Хезболли» в Лівані. Станом на 24 жовтня відомо, що Ізраїль ліквідував попереднього лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію, його наступника Яхʼю Сінвара та наступника лідера «Хезболли» Хасана Насралли — Хашима Сафі ад-Діна.

Авторка: Анастасія Могилевець