CNN: У США розслідують витік секретних документів про плани Ізраїлю атакувати Іран

США розслідують витік високосекретних даних американської розвідки про плани Ізраїлю атакувати Іран у відповідь на обстріл 1 жовтня.

Про це пише CNN з посиланням на джерела, обізнані з цього питання.

Ідеться про документи під грифом «цілком таємно», які мають позначки про те, що їх можуть бачити лише США та їхні союзники, а саме — Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія.

CNN пише, що секретні документи в пʼятницю опублікував телеграм-канал Middle East Spectator. Документи, які нібито склали Національне агентство геопросторової розвідки США та Агентство національної безпеки країни, датуються 15 і 16 жовтня.

У документах йдеться про плани Ізраїлю переміщувати боєприпаси та описані навчання ізраїльських Військово-повітряних сил із застосуванням ракет класу «повітря — поверхня». Також там є інформація про те, що Ізраїль має ядерну зброю — країна ніколи не визнавала це публічно. Водночас США не бачать жодних ознак того, що Ізраїль планує застосувати ядерну зброю проти Ірану.

CNN пише, що витік інформації розлютив ізраїльтян, які готувалися завдати удару по Ірану у відповідь на іранський ракетний обстріл 1 жовтня.

Наразі незрозуміло, чи документи взламали, чи їх оприлюднили навмисне. Проте США вже у стані підвищеної готовності щодо іранських хакерських кампаній. Американський чиновник сказав, що слідство перевіряє, хто мав доступ до секретних документів Пентагону.

Що передувало

Із середини вересня Ізраїль активував свої атаки по ліванському угрупованню «Хезболла», підконтрольному Ірану.

17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули 12 людей, тисячі постраждали. Уже 18 вересня в Лівані прогриміла повторна серія вибухів — детонували рації, які використовують члени «Хезболли», й автомобільні радіоприймачі.

Уже 20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі. А за тиждень, 27 вересня, ЦАХАЛ ударив по штаб-квартирі «Хезболли» у столиці Лівану Бейруті. Наступного дня Армія оборони Ізраїлю і «Хезболла» підтвердили, що в цій атаці загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

У відповідь Іран 1 жовтня випустив по Ізраїлю сотні ракет.