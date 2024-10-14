Безпілотник «Хезболли» влучив у військову базу в Ізраїлі, є загиблі солдати

Безпілотник, який ввечері 13 жовтня «Хезболла» запустила по Ізраїлю, поцілив у військову базу поблизу міста Біньяміну.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Медіа спершу писали про 67 постраждалих. За даними ЦАХАЛ, четверо військових загинули, а ще семеро отримали важкі поранення.

Як повідомлялось раніше, БпЛА запустили з Лівану під прикриттям ракетного обстрілу «Хезболли».

Всього в бік Ізраїлю запустили три дрони, два з них збили, але один проник углиб території Ізраїлю і впав в районі Біньяміну. При цьому повітряна тривога не увімкнулась.

Що передувало

Ситуація між Ізраїлем і «Хезболлою» загострилася цього вересня. Зокрема, 17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла». 18 вересня сталась повторна серія вибухів — детонували рації та радіоприймачі. The Washington Post пише, що «пейджерну операцію» Ізраїль придумав ще у 2022 році, а підготовка тривала аж девʼять років.

Після повторних вибухів міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль переносить головні військові зусилля на північ, де країна межує з Ліваном, і розпочинається «нова фаза» війни.

27 вересня Ізраїль ліквідував ватажка «Хезболли» Хасана Насраллу. Після того ізраїльський премʼєр Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна ліквідувала вже двох наступників Насралли, але не назвав їхніх імен.

30 вересня стало відомо, що Ізраїль почав наземну операцію проти «Хезболли» в Лівані.