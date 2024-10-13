«Хезболла» атакувала Ізраїль дронами, 67 людей поранено

Ввечері 13 жовтня безпілотники «Хезболли» завдали удару поблизу міста Біньямін, поранивши близько 67 людей.

Про це пише The Jerusalem Post.

Серед постраждалих четверо критично поранені, у пʼятьох важкі поранення, ще у 14 легкі поранення, але їх госпіталізували. Ще приблизно 20 людей легко поранені й не потребують госпіталізації.

БпЛА запустили з Лівану під прикриттям ракетного обстрілу «Хезболли».

Всього в бік Ізраїлю запустили три дрони, два з них збили, але один проник вглиб території Ізраїлю і впав в районі Біньяміна. При цьому повітряна тривога не увімкнулась.

Атака сталася саме тоді, коли командування Армії оборони Ізраїлю зняло деякі обмеження в ряді районів, що перетинаються з територією, по якій було завдано удару.

Що передувало

Ситуація між Ізраїлем і «Хезболлою» загострилася цього вересня. Зокрема, 17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла». 18 вересня сталась повторна серія вибухів — детонували рації та радіоприймачі. The Washington Post пише, що «пейджерну операцію» Ізраїль придумав ще у 2022 році, а підготовка тривала аж девʼять років.

Після повторних вибухів міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Ізраїль переносить головні військові зусилля на північ, де країна межує з Ліваном, і розпочинається «нова фаза» війни.

27 вересня Ізраїль ліквідував ватажка «Хезболли» Хасана Насраллу. Після того ізраїльський премʼєр Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна ліквідувала вже двох наступників Насралли, не називаючи їхніх імен.

30 вересня стало відомо, що Ізраїль почав наземну операцію проти «Хезболли» в Лівані.