Керівник імпортера зброї «Спецтехноекспорт» заявив у СБУ за злиті документи про постачання в Україну індійських снарядів

Тимчасовий виконувач обовʼязків директора «Спецтехноекспорту» Олексій Петров написав заяву на імʼя очільника Служби безпеки України Василя Малюка за злиті журналістам «Української правди» документи контрактів про постачання снарядів індійського виробництва до України.

Про це Олексій Петров сказав в інтервʼю «Бабелю».

«Наслідки публікації цих контрактів — відповідальність журналістів і тих посадових осіб, що передали чутливу службову інформацію», — заявив він, додавши, що цим вони скоїли злочин і нашкодили державі.

За його словами, Україна мала сталий канал постачання. А зараз іноземні посередники повідомили про серйозні репутаційні втрати й загрозу зриву постачань за вже укладеними контрактами.