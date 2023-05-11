Індія у 2022 році імпортувала у десять разів більше російської нафти, ніж роком раніше

У 2022 році Індія збільшила імпорт російської нафти у десять разів порівняно з попереднім роком, відмовляючись долучатися до санкцій проти росії. Так країні вдалося зекономити загалом $5 мільярдів.

Про це пише BBC з посиланням на дані індійського державного кредитора Bank of Baroda.

Індія купувала в росії нафту за зниженими цінами — на одній тонні вона заощаджувала $89. Через таку вигоду Нью-Делі наростив обсяги постачання російської нафти з 2% у 2021 році до 20% у 2022-му.

Попри тиск з боку країн Заходу Індія заявляла, що залежить від імпорту енергоресурсів і не може платити за них вищі ціни. Зараз індійські нафтопереробники планують максимізувати свої прибутки допоки можуть, не збираючись відмовлятися від знижок на нафту з росії.