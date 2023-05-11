Індія у 2022 році імпортувала у десять разів більше російської нафти, ніж роком раніше

У 2022 році Індія збільшила імпорт російської нафти у десять разів порівняно з попереднім роком, відмовляючись долучатися до санкцій проти росії. Так країні вдалося зекономити загалом $5 мільярдів.
Про це пише BBC з посиланням на дані індійського державного кредитора Bank of Baroda.
Індія купувала в росії нафту за зниженими цінами — на одній тонні вона заощаджувала $89. Через таку вигоду Нью-Делі наростив обсяги постачання російської нафти з 2% у 2021 році до 20% у 2022-му.
Попри тиск з боку країн Заходу Індія заявляла, що залежить від імпорту енергоресурсів і не може платити за них вищі ціни. Зараз індійські нафтопереробники планують максимізувати свої прибутки допоки можуть, не збираючись відмовлятися від знижок на нафту з росії.
- Уряд Індії не приєднався до західних країн у відкритій критиці Кремля через війну в Україні та різко збільшив закупівлі російської нафти.
- 4 лютого Рада Євросоюзу офіційно затвердила обмеження цін на нафтопродукти, які експортуються або походять з рф. Гранична ціна російських нафтопродуктів зі знижкою (наприклад, мазуту) наразі становить $45 за барель, а для преміальних продуктів, як-от дизельного пального — $100. Це максимальні ціни, за якими дозволено перевозити морем до третіх країн нафтопродукти з рф. Вони почали діяти з 5 лютого 2023 року.
- 15 березня Естонія, Литва та Польща запропонували знизити ліміт із $60 за барель до $51,45. Вони стверджують, що це буде на 5% нижче за ринкову ціну. Утім, видання Bloomberg із посиланням на власні джерела писало, що Європейський Союз не планує змінювати цінову межу на російську нафту. Так само її не планують змінювати країни G7.
- Обходити такі санкції росії допомагає «тіньовий флот», який налічує близько 600 суден — це приблизно 10% світової кількості великих танкерів. Bloomberg виявив дві компанії з Індії та Обʼєднаних Арабських Еміратів, які допомагають росії уникати санкцій, надаючи їй нафтові танкери.
- У листопаді 2022 року журналістам Reuters стало відомо, що Індія прагне скоротити дефіцит торгового балансу з росією. За інформацією джерела в уряді, Індія сподівається збільшити експорт майже до $10 мільярдів протягом найближчих місяців і домовляється з росією про поставки понад 500 підсанкційних товарів.