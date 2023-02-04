Рада ЄС офіційно затвердила граничні ціни на нафтопродукти з росії

Рада Євросоюзу офіційно затвердила обмеження цін на нафтопродукти, які експортуються або походять з рф.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Гранична ціна російських нафтопродуктів зі знижкою (наприклад, мазут) становитиме $45 за барель, а для преміальних продуктів (наприклад, дизельне пальне) — $100.

Це максимальні ціни, за якими дозволено перевозити морем до третіх країн нафтопродукти з рф. Вони почнуть діяти з 5 лютого 2023 року. Для суден із російськими нафтопродуктами, які були закуплені та завантажені до 5 лютого та вивантажені до 1 квітня, передбачено перехідний період у 55 днів.

Крім того, Рада ЄС із середини березня переглядатиме граничні ціни на сиру нафту. Цей перегляд відбуватиметься на регулярній основі кожні два місяці. Наразі цінова межа становить $60, що суттєво вище за реальну вартість російської нафти Urals.