Країни ЄС і G7 погодили обмеження цін на російські нафтопродукти

Європейський Союз і країни G7 погодили стелю цін на перевезення російських нафтопродуктів.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми повинні продовжувати позбавляти росію засобів для ведення війни проти України», — зазначила вона.

Заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів, що набуде чинності вже 5 лютого, дозволить скоротити доходи рф й одночасно забезпечити стабільність глобальних енергетичних ринків.

«Посли ЄС сьогодні затвердили обмеження цін на нафтопродукти перед остаточним ухваленням Радою ЄС. Важлива угода в рамках подальшої відповіді ЄС і партнерів на агресивну війну росії проти України», — йдеться в повідомленні глави ЄС.

За інформацією європейського редактора Радіо «Свобода» Рікарда Йозвяка, межа ціни на дизпаливо становитиме $100, для нафтових масел — $45.

Крім того, є письмове зобовʼязання переглянути граничну вартість сирої нафти в березні. Наразі вона становить $60, що суттєво вище за реальну вартість російської нафти Urals, яка нині впала до $45 за барель.

Стеля цін на нафтопродукти набуде чинності 5 лютого разом з ембарго на нафтопродукти.