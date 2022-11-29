Reuters: Росія домовляється з Індією про поставки понад 500 підсанкційних товарів

Росія надіслала Індії список із понад 500 товарів для потенційних поставок. Зокрема, росіян цікавлять запчастини для автомобілів, літаків і потягів.

Про це Reuters повідомили чотири джерела, знайомі з цим питанням.

У Нью-Делі журналістам вдалося ознайомитися із цим списком. Він складається з майже 14 сторінок і містить запит на деталі автомобільних двигунів, такі як поршні, масляні насоси та котушки запалювання. Також є запит на бампери та паски безпеки.

Для літаків і гелікоптерів росія запросила 41 товар, зокрема компоненти шасі, паливні системи, системи звʼязку та засоби пожежогасіння, рятувальні жилети й авіаційні шини.

Також у списку — сировина для виробництва паперу, паперових пакетів і споживчої упаковки, матеріали та обладнання для виробництва текстилю, зокрема тканина і барвники, і ще приблизно 200 позицій, повʼязаних із металургією.

За словами джерел, Індія прагне скоротити дефіцит торгового балансу з росією. За інформацією джерела в уряді, Індія сподівається збільшити експорт майже до $10 мільярдів протягом найближчих місяців. Однак деякі компанії занепокоєні тим, що можуть потрапити під санкції Заходу.

За даними джерел Reuters, міністерство промисловості та торгівлі рф звернулося до великих компаній з проханням надати списки необхідної їм сировини й обладнання.