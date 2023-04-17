Reuters: Країни G7 збережуть поточну цінову стелю на російську нафту

Країни «Великої сімки» та Австралія прийняли рішення зберегти цінову межу на російську нафту. Її залишать на рівні $60 за барель.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників агентства, представники коаліції дійшли висновку, що обмеження ціни спрацьовує як на обмеження російських доходів, так і на збереження стабільності енергетичного ринку.
Також G7 планує надати постачальникам послуг вказівки, які перешкоджатимуть росії обходити санкції. Мова йде про маніпуляції з відстеженням місцезнаходження суден або приховування витрат на доставку, фрахт, митницю та страхування окремо від самої нафти.
Нещодавно у Міжнародному енергетичному агентстві заявили, що цінова межа досягла своїх цілей для скорочення доходів росії і не спричинила різкого зростання цін на нафту у світі.
- 4 лютого Рада Євросоюзу офіційно затвердила обмеження цін на нафтопродукти, які експортуються або походять з рф. Гранична ціна російських нафтопродуктів зі знижкою (наприклад, мазут) наразі становить $45 за барель, а для преміальних продуктів, як-от дизельного пального — $100. Це максимальні ціни, за якими дозволено перевозити морем до третіх країн нафтопродукти з рф. Вони почали діяти з 5 лютого 2023 року.
- 15 березня Естонія, Литва та Польща запропонували знизити ліміт із $60 за барель до $51,45. Вони стверджують, що це буде на 5% нижче за ринкову ціну.
- Видання Bloomberg із посиланням на власні джерела писало, що Європейський Союз не планує змінювати цінову межу на російську нафту.