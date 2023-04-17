Reuters: Країни G7 збережуть поточну цінову стелю на російську нафту

Країни «Великої сімки» та Австралія прийняли рішення зберегти цінову межу на російську нафту. Її залишать на рівні $60 за барель.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, представники коаліції дійшли висновку, що обмеження ціни спрацьовує як на обмеження російських доходів, так і на збереження стабільності енергетичного ринку.

Також G7 планує надати постачальникам послуг вказівки, які перешкоджатимуть росії обходити санкції. Мова йде про маніпуляції з відстеженням місцезнаходження суден або приховування витрат на доставку, фрахт, митницю та страхування окремо від самої нафти.

Нещодавно у Міжнародному енергетичному агентстві заявили, що цінова межа досягла своїх цілей для скорочення доходів росії і не спричинила різкого зростання цін на нафту у світі.