Bloomberg: Щонайменше дві компанії з Індії та ОАЕ допомагають росії перевозити нафту в обхід санкцій

Видання Bloomberg знайшло дві компанії з Індії та Обʼєднаних Арабських Еміратів, які допомагають росії обходити санкції, надаючи їй нафтові танкери.

Це компанія Fractal, яка зареєстрована в Дубаї, і Gatik з Мумбая. Разом вони володіють активами на $2 мільярди. Журналісти виявили, що сайт Gatik перебуває на стадії розробки, а на сайті Fractal є лише адреса електронної пошти для набору персоналу.

Зібрані Bloomberg дані свідчать, що майже всі танкери Fractal і Gatik заходили в російські порти цього року або перевантажували російську продукцію із судна на судно.

За оцінками журналістів, флот Gatik може перевозити приблизно 30 мільйонів барелів нафти та палива. Транспортні можливості Fractal наближаються до 15 мільйонів барелів.

Перший танкер обидві компанії придбали в червні 2022-го, а останній купили в лютому цього року. Один із танкерів під назвою Jumbo, який компанія Gatik придбала 3 лютого, помітили в порту Усть-Луга в Балтійському морі 11 лютого.

Індія та Обʼєднані Арабські Емірати не приєдналися до західних санкцій щодо російської нафтової галузі.