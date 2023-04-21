Bloomberg: Поставки російської зброї в Індію зупинилися через західні санкції. Сторони не можуть знайти спосіб оплати

Індія перестала отримувати зброю від росії, тому що країни шукають спосіб оплати, який не порушує західні санкції.

Про це пише Bloomberg із посиланням на слова індійських чиновників.

Уже рік Індія не може заплатити за російську зброю понад $2 мільярди, через що припинилися поставки запчастин до озброєння та двох батарей ЗРК С-400. Нью-Делі загалом планувало закупитися в росії на більше ніж $10 мільярдів.

Індія не розраховується доларами, тому що боїться вторинних санкцій, а рф не хоче брати індійські рупії через нестабільність курсу. У рублях Нью-Делі теж не бажає закривати угоду, бо сумнівається, що їх можна купити за «справедливою ціною».

Сторони розглядають використання євро та дирхамів, якими Індія платить за російську нафту. Однак, за словами індійського чиновника, ця валюта під час оплати зброї може посилити увагу Сполучених Штатів щодо виконання санкцій.

Ще один варіант — це бартер, але росія й так найбільший покупець індійських товарів після Китаю та Туреччини, тому втілити таку ідею, на думку урядовців Індії, буде складно.