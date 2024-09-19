Reuters: Боєприпаси з Індії надходять в Україну попри протести Росії

Європейські країни вже понад рік постачають в Україну артилерійські снаряди від індійських виробників зброї. Попри протести Росії Індія не втручається у торгівлю та не зупиняє її.

Про це пише Reuters із посиланням на 11 індійських і європейських урядовців і чиновників оборонної промисловості, а також на митні дані.

Правила індійського експорту передбачають, що використовувати зброю може лише заявлений покупець — інакше країна може припинити наступні продажі зброї. При цьому, як заявили два з опитаних агентством індійських чиновників, Індія не вчинила жодних дій для обмеження поставок до Європи.

Москва щонайменше двічі обговорювала з Нью-Делі ці поставки, однак успіху не домоглася. Зокрема, це обговорювали на зустрічі між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і його індійським колегою. Це, втім, не завадило Кремлю представити липневу поїздку премʼєра Індії Нарендри Моді в Росію як візит друга Володимира Путіна.

Джерела Reuters стверджують, що Індія виробляє лише невелику кількість боєприпасів, які використовуються Україною. За словами одного з індійських чиновників, це менше ніж 1% від загальної кількості зброї, яку імпортує Київ після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Індійські боєприпаси в Україну надсилають Італія та Чехія, яка очолює ініціативу з постачання Києву артилерійських снарядів з-поза меж Європейського Союзу. Також індійські виробники експортували компоненти боєприпасів до Іспанії та Словенії — ті вже налагодили ланцюжки поставок для України.

Згідно з митними даними, в Україну можуть поставляти боєприпаси калібрів 155 мм, 120 мм і 125 мм.

Ці поставки дають змогу Індії розвивати свій сектор експорту зброї, що зароджується (раніше Індія тільки імпортувала зброю). Крім того, це дає змогу Індії показати партнерам на Заході, що вона не на боці Росії в російсько-українській війні, зазначає Reuters.