Нардеп Дмитрук розповів, як тікав з України — боявся, що його «ліквідують»

Народний депутат Артем Дмитрук, який незаконно виїхав за кордон, каже, що «Офіс президента погрожував його ліквідувати» — тому він залишив Україну.

Про це Дмитрук розповів в інтерв’ю юристу Тарасу Никифорчуку.

Дмитрук стверджує, що від 2022 року його кілька разів намагалися вбити. Однак він вирішив виїхати з України в момент, коли нібито переслідування його та його сім’ї «набрало максимальні оберти».

«Мене просто хотіли ліквідувати. Вказівка була з Офісу президента, за мною вже довгий час, декілька місяців стежили спецслужби України і організовані злочинні групи, це підтвердили, власне, вони самі», — каже Дмитрук.

Тож рішення виїхати за кордон він ухвалив 20 серпня, коли парламент ухвалював закон про заборону Української православної церкви Московського патріархату.

Уже 21 серпня до Молдови виїхала його родина, а 23 серпня сам Дмитрук попросив товариша відвезти його в Одеську область, де він «вийшов із машини і пішов у Молдову». 24 серпня він дістався до 1 відділення молдовської поліції біля пункту пропуску «Паланка».

«Мені довелося ніжками з портфельчиком довго-довго йти, щоб дійти до цієї ділянки Молдови», — сказав Дмитрук.

Уже в Молдові Дмитрук отримав спеціальний документ, який дав дозвіл залишити територію Молдови, та вирушив до Італії.

Справа Артема Дмитрука

Народному депутату Артему Дмитруку 25 серпня повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового. За кілька годин до цього в медіа зʼявилася інформація, що Дмитрук незаконно виїхав за кордон. Державне бюро розслідувань почало слідство, як нардеп Дмитрук виїхав з України і хто йому допоміг. Пізніше його оголосили в міжнародний розшук, а суд заочно обрав нардепу запобіжний захід.

ДБР у допомозі нардепу незаконно перетнути кордон підозрює трьох людей, двоє з них також виїхали з України. Третьому співучаснику Київський районний суд міста Одеси обрав запобіжний захід — його триматимуть під вартою два місяці, він також може внести заставу 5 мільйонів гривень.