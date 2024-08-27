Відбудова «Охматдиту»: оцінку збитків проведе Національний державний інститут

Оцінку збитків, завданих дитячій лікарні «Охматдит» під час атаки Росії, проводитиме Національний державний інститут.

Про це на брифінгу повідомили голова Ради з відновлення Інна Іваненко та очільник БФ «Таблеточки», член Ради Вʼячеслав Биков, передає LB.ua.

За словами Іваненко, для початку відновлювальних робіт лікарні потрібно мати основні документи — дефектний акт (він покаже, які терміни потрібні для відновлення), кошторис і незалежну експертизу. Тоді за їхніми результатами можна оголошувати тендер.

Національний державний інститут вирішили залучити, оскільки він має найбільшу експертизу в країні й найбільшу кількість персоналу.

«Нам кажуть, що можуть одразу залучити 100+ людей, які можуть почати максимально швидко, вони вже приступили. За роботу цього інституту погодився заплатити фонд «Таблеточки», — розповіла Іваненко.

Биков повідомив, що вартість обстеження і складання проєктно-кошторисної документації становитиме майже 3 мільйони гривень.

«У «Таблеточок» є партнер, який виділив 10 млн на допомогу «Охматдиту» після атаки, з них 5 млн скерують на відбудову. З цих коштів зможемо провести оплату за роботу НДІ», — додав Биков.

Голова Ради з відновлення зазначила, що документи за даними експертизи можуть отримати 5—6 вересня. Відтак почнеться державна експертиза кошторису, а після цього можна розпочинати оголошення тендеру.

Що передувало

«Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. 8 липня 2024 року російська крилата ракета Х-101 повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще кілька.

БО «Благодійний фонд «Охматдит» 31 липня оголосила переможцем конкурсу на ремонт лікарні компанію «Буд-Технолоджі», яка запропонувала свої послуги за 307 мільйонів гривень. Журналісти проєкту «Наші гроші» кажуть, що це одна з найдорожчих пропозицій. Після розголосу в медіа тендер вирішили провести заново. Також скасують супутні тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту на понад 14 мільйонів гривень.

Уже 2 серпня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко разом з уже відстороненим директором «Охматдиту» Володимиром Жовніром і директором фонду «Охматдит — здорове дитинство» Євгеном Вембером провели спільну пресконференцію, щоб прояснити ситуацію. Міністр заявив, що фонд перекаже всі кошти на казначейські рахунки лікарні «Охматдит», а лікарня проведе конкурс через «Прозорро» за звичайною процедурою.

Однак антикорупційне законодавство забороняє переказувати кошти благодійних організацій на рахунки в Державному казначействі. Щоб переказати кошти на казначейський рахунок (і не потрапити до вʼязниці), фонду потрібно мати підставу — наприклад, договір з лікарнею або лист-запит від неї. Тож 16 серпня Жовнір заявив, що фонд відмовляється переказувати кошти лікарні, тому лікарня планує розірвати з ним відносини. Наступного дня міністр охорони здоровʼя відсторонив Володимира Жовніра від посади.

20 серпня лікарня «Охматдит» і благодійний фонд змогли порозумітися.