Поліція знайшла пістолет під час обшуків у справі про вбивство Фаріон

Правоохоронці знайшли пістолет під час обшуків у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон.

Про це йдеться в ухвалі Галицького районного суду Львова.

В документі зазначається, що слідчі поліції подали клопотання про арешт на майно, яке вилучили під час обшуку 14 серпня. Водночас дані про адресу та власника житла в матеріалах зашифровані.

Під час обшуків правоохоронці знайшли мобільний телефон IPhone 11 із сім-карткою, IPhone 7 із сім-карткою, планшет марки Lenovo, пістолет «Форт» 12-Р з магазином, 12 набоїв 9 ПА, 138 набоїв 9 ПА, наждачний папір, свердла, викрутки, штангенциркуль, 4 пружини, 3 протирки, шомпол, 2 книжечки, пару червоних рукавиць, 3 гумові кульки, 2 коробки марки Sara, коробки від мобільних телефонів.

Галицький районний суд Львова заарештував вказане майно 19 серпня.

Водночас Львівський суд зобовʼязав правоохоронців повернути вилучені $1 900, €100 та банківські картки.

Убивство Ірини Фаріон

19 липня 2024 року у Львові стріляли в колишню народну депутатку Верховної Ради, мовознавицю Ірину Фаріон. Того ж дня вона померла в лікарні.

25 липня підозрюваного затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний Вʼячеслав Зінченко. 26 липня його відправили під арешт без права внесення застави.

Слідство встановило, що підозрюваний прибув до Львова 9 липня та заїхав в орендоване через Booking житло. 14 липня він заїхав у друге житло, а напередодні вбивства — 19 липня — у третє. Він готувався до вбивства і стежив за Фаріон.

З Дніпра у Львів йому надійшла посилка «Новою Поштою» з речами, які потім він використовував для конспірації, — панамою, окулярами, сумкою через плече. У телефоні підозрюваного виявили книгу «Секретні інструкції КДБ та ЦРУ», а також заготовлений передсмертний лист — у ньому просить передати батьку, що приховував свої плани заради безпеки батьків. Поліція перевіряє інформацію про приналежність хлопця до неонацистського руху з центром у РФ та його звʼязки з Росією.

На місці злочину знайшли гільзу від спортивної кулі 9 x 18 мм, її передали на експертизу. У МВС наголосили, що у 2017—2018 роках випустили мільйон таких куль. Зараз встановлюють, де її могли придбати.