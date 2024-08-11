Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024. Які результати

Україна завершила виступи на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Українські спортсмени здобули 12 медалей.

Завдяки цьому Україна посіла 22-ге місце з 84 у рейтингу національних команд. До офіційного завершення Олімпіади на першому місці Китай — 90 медалей, на другому США — 123 медалі, а на третьому Японія, атлети якої принесли країні 44 медалі.

Золото

Першу золоту медаль для України виборола збірна з фехтування на шаблях — Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька.

Збірна України з фехтування. Getty Images

Першість у стрибках у висоту на Олімпіаді-2024 здобула Ярослава Магучіх.

Ярослава Магучіх.

Третє золото приніс боксер Олександр Хижняк, який став олімпійським чемпіоном у вазі до 80 кілограмів.

Олександр Хижняк. Getty Images

Срібло

Український стрілець Сергій Куліш здобув срібну медаль у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів.

Сергій Куліш.

Гімнаст Ілля Ковтун виборов срібло у вправах на брусах — це була перша для України медаль у спортивній гімнастиці.

Ілля Ковтун.

Українок Анастасію Рибачок та Людмилу Лузан нагородили сріблом у веслуванні в каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Анастасія Рибачок і Людмила Лузан.

Парвіз Насібов повертається в Україну зі сріблом у греко-римській боротьбі (вага до 67 кг).

Парвіз Насібов.

Ірина Коляденко принесла Україні срібло Олімпійських ігор у вільній боротьбі у вагової категорії до 62 кг.

Ірина Коляденко і Сакурі Мотокі. Getty Images

Бронза

Першу медаль на цьогорічних Олімпійських іграх у Парижі для України виборола фехтувальниця Ольга Харлан. Це була бронза.

Ольга Харлан. Getty Images

Українська атлетка Ірина Геращенко здобула бронзу в стрибках у висоту на Олімпіаді-2024 і розділила її з австралійкою Елеонор Паттерсон — обидві взяли висоту 1,95 метра.

Ірина Геращенко.

Метальник молота з України Михайло Кохан посів третє місце у фіналі Олімпійських ігор.

Михайло Кохан.

В останньому поєдинку в карʼєрі Жан Беленюк здобув бронзу в греко-римській боротьбі (до 87 кг) на Олімпіаді-2024.

Жан Беленюк.

Як розповів очільник національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт в інтервʼю «Радіо Культура», преміальні становитимуть $125 тисяч за золото Олімпіади, $100 тисяч за срібло і $80 тисяч за бронзу.