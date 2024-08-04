Український метальник молота Михайло Кохан став бронзовим призером Олімпіади

Метальник молота з України Михайло Кохан посів третє місце у фіналі Олімпійських ігор у Парижі. Його найкращий результат — 79,39 м.
Золото здобув атлет з Канади Ітан Кацберг, а срібло — представник Угорщини Бенс Халаш.
Для 23-річного Кохана це дебютна олімпійська нагорода. На Олімпіаді-2020 у Токіо він зупинився за крок до бронзи — став четвертим.
- Україна отримала вже шість нагород на Олімпійських іграх у Парижі. Золото здобули легкоатлетка Ярослава Магучіх і жіноча збірна з фехтування на шаблях. Український стрілець Сергій Куліш здобув срібну медаль у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів. Бронзові медалі вибороли українська фехтувальниця Ольга Харлан і легкоатлетка Ірина Геращенко.