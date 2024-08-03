Україна виборола золото у фехтуванні на шаблях на Олімпіаді-2024. Це перша золота медаль для України на Олімпійських іграх у Парижі. Українські фехтувальниці перемогли збірну Південної Кореї.

У збірній — Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька. Для Ольги Харлан це вже шоста олімпійська нагорода, тож вона стала найбільш титулованою олімпійською атлеткою в історії України.

Харлан раніше здобула командне золото на Олімпіаді-2008 у Пекіні та бронзу на Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро, а ще особисту бронзу 2012 року в Лондоні, 2016-го в Ріо-де-Жанейро та цього року в Парижі.

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Україна перемогла Республіку Корею з рахунком 45:43. У півфіналі Україна здолала Японію (45:32), а Південна Корея — Францію (45:36).