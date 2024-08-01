Стрілець Сергій Куліш здобув срібло на Олімпіаді-2024

Український стрілець Сергій Куліш здобув срібну медаль на Олімпійських іграх — 2024. Він змагався у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

Загалом український спортсмен заробив 461,3 бала. Золоту медаль завоював представник Китаю Ліу Юкун, а бронзу — індієць Свапніл Кусале.

Це не перша медаль Куліша. У 2016 році він здобув друге місце на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро.

Куліш став першим українським стрільцем, що подолав кваліфікацію на Олімпіаді-2024 у стрільбі. У відборі він показав третій результат, причому в положеннях на коліні та стоячи вибивав 199 із 200 очок.

У фіналі змагань зі стрільби з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів на рівні Олімпіади Куліш виступав вдруге. На попередніх Іграх у Токіо він тривалий час боровся за медаль, однак у вирішальний момент випадково вистрілив у чужу мішень і став у підсумку восьмим.