Український гімнаст Ілля Ковтун виборов срібло на Олімпіаді-2024

Український гімнаст Ілля Ковтун виборов срібло у вправах на брусах на Олімпійських іграх у Парижі. Це перша для України медаль у спортивній гімнастиці.

Золото здобув китайський спортсмен Цзоу Цзиньюань, а бронзу — японський гімнаст Шінносуке Ока.

Ще один представник України, гімнаст Олег Верняєв зайняв восьме місце.

Ілля Ковтун також четвертий у фіналі Олімпіади зі спортивної гімнастики у вільних вправах.

Тим часом разом Ілля Ковтун і Олег Верняєв потрапили у першу десятку індивідуального багатоборства на Олімпіаді-2024. Збірна України зі спортивної гімнастики здобула пʼяте місце в командному фіналі Олімпіади-2024.