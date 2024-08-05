Політична платформа America PAC, що просуває Трампа на виборах у США, потрапила під розслідування у штаті Мічиган

Політичний комітет America PAC, який просуває кандидатуру Дональда Трампа на цьогорічних президентських виборах у США, опинилася під розслідуванням у Мічигані через імовірні порушення законів штату.

Про це заявив речник офісу держсекретаря Мічигану, передає Reuters.

Правоохоронні органи штату підозрюють, що платформа в неналежний спосіб збирає детальну інформацію про виборців з Мічигану через розділ «зареєструватися для голосування» на сайті, куди люди вводили свої особисті дані.

Натиснувши на вкладку «Зареєструватися для голосування» на сайті America PAC, користувачі з таких штатів, як Мічиган, мають вказати свої поштовий індекс, адресу та номер телефону. Далі користувачі потрапляють на сторінку, на якій написано «Дякую» та пропонується «Заповнити форму нижче», щоб завершити реєстрацію як виборця. Проте після того, як проти платформи оголосили розслідування, ця форма зникла з сайту, повідомляє CNBC.

Розслідування щодо America PAC зараз на ранніх стадіях, поки що ніхто не може зазначити, чи зосереджують правоохоронці увагу на якомусь конкретному аспекті, додав речник.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Дональд Трамп уже став кандидатом від республіканців і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса, який, серед іншого, послідовно виступає проти допомоги Україні та заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Після невдалих дебатів із Трампом у червні 81-річного Джо Байдена розкритикували. Лідери та донори Демократичної партії США тиснули на нього, щоб він припинив балотуватися на пост глави держави, через занепокоєння в тому, що він застарий і вже надто змучений для президентства.

21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить з президентської гонки. Він підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів. Кандидатуру Гарріс ще мають затвердити делегати Демократичної партії на зʼїзді, який пройде 19—22 серпня в Чикаго.