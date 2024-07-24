Ілон Маск заперечив, що буде щомісяця виділяти $45 мільйонів для Трампа. Каже, що сума значно менша

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заперечив інформацію, що зʼявилася минулого тижня, про плани жертвувати $45 мільйонів щомісяця комітету політичної дії, який підтримує Дональда Трампа.

Про це він сказав на шоу Джордана Петерсона,

Він заявив, що створив комітет політичної дії під назвою America PAC, кошти з якого начебто можуть отримувати як демократи, так і республіканці (медіа називали цей фонд протрампівським).

«Я роблю деякі пожертви в America PAC, але на значно нижчому рівні, а ключовими цінностями цього комітету є підтримка меритократії та індивідуальної свободи. Республіканці здебільшого, але не повністю, на боці заслуг та свободи», — написав він у X згодом.

Заява Маска стала відповіддю на статтю видання The Wall Street Journal, яке 16 липня написало, що Маск планує щомісяця виділяти $45 мільйонів на передвиборчу кампанію Дональда Трампа.

Медіа зазначало, що серед спонсорів America PAC — співзасновник компанії Palantir Technologies Джо Лонсдейл, близнюки Вінклвосс, колишня посол США в Канаді Келлі Крафт та її чоловік Джо Крафт, який є генеральним директором вугледобувної компанії Alliance Resource Partners. Також відомо про низку інших донорів America PAC, зокрема й кількох людей, близьких до Маска.

Утім, найбільшою відомою нині пожертвою на цьогорічних президентських перегонах у США є внесок у $50 мільйонів, які нещодавно пожертвував групі America PAC правнук банкіра Томаса Меллона.