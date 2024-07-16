WSJ: Ілон Маск планує щомісяця виділяти $45 мільйонів на передвиборчу кампанію Дональда Трампа

Американський мільярдер Ілон Маск сказав, що планує щомісяця виділяти майже $45 мільйонів політичному комітету America PAC, який просуває кандидатуру експрезидента США Дональда Трампа на цьогорічних виборах. Імовірно, Маск розпочне робити внески вже цього місяця.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела, обізнані з цим питанням.
Утворений у червні комітет America PAC зосереджений на реєстрації виборців, переконанні їх проголосувати достроково і робити запити на голосування поштою в «хитких» штатах. Для цієї роботи America PAC найняв сотні співробітників.
Серед спонсорів America PAC — співзасновник компанії Palantir Technologies Джо Лонсдейл, близнюки Вінклвосс, колишня посол США в Канаді Келлі Крафт та її чоловік Джо Крафт, який є генеральним директором вугледобувної компанії Alliance Resource Partners. Також відомо про низку інших донорів America PAC, зокрема й кількох людей, близьких до Маска.
Утім, найбільшою відомою нині пожертвою на цьогорічних президентських перегонах у США є внесок у $50 мільйонів, які нещодавно пожертвував групі America PAC правнук банкіра Томаса Меллона.
Днями Bloomberg з посиланням на свої джерела писав, що Маск зробив внесок політичній групі America PAC. Точну суму, яку пожертвував мільярдер, не назвали, але її охарактеризували як «значну».
- Раніше Ілон Маск публічно заперечував свою причетність до спонсорування будь-яких політичних кампаній. Він писав у Х, що не дає гроші жодному з кандидатів у президенти США, однак останнім часом Маск дедалі частіше критикує Джо Байдена, зближуючись при цьому з Трампом.
- У травні цього року газета The Wall Street Journal писала, що Трамп може зробити Ілона Маска своїм радником у разі повернення політика в Білий дім.
- Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати її 47-го президента. 15 липня Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти від Республіканської партії. Він також представив свого кандидата в віцепрезиденти — сенатора від штату Огайо Джеймса Девіда Венса.
- А от участь чинного президента Джо Байдена у виборах під питанням після невдалих дебатів із Трампом і пресконференції 12 липня, на якій він переплутав віцепрезидента Камалу Гарріс з Трампом, а Зеленського випадково назвав Путіним. Донори та частина демократів закликають Байдена не йти на вибори через те, що він уже застарий для президентства. Національний зʼїзд Демократичної партії відбудеться 19—22 серпня в Чикаго (штат Іллінойс). Там партія і висуне свого кандидата на виборах.