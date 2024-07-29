Ілон Маск опублікував відео зі сфабрикованим голосом Камали Гарріс, де вона начебто говорить про «деменцію Байдена»

Американський мільярдер Ілон Маск опублікував у своїй соцмережі X (колишній Twitter) відео зі згенерованим голосом Камали Гарріс. У ролику вона начебто говорить про «деменцію Джо Байдена» і каже, що її обрали кандидатом у президенти «за принципом різноманітності» — тому що вона «жінка і кольорова людина».

У відео використали багато візуальних ефектів і фрагментів із реального передвиборчого ролика Камали Гарріс, який та опублікувала минулого тижня.

Ілон Маск, публікуючи відео зі сфабрикованим голосом Камали Гарріс, не зазначив, що це пародія, змонтоване відео чи жарт.

«Я, Камала Гарріс, — ваш кандидат від демократів у президенти, тому що Джо Байден нарешті показав свою деменцію під час дебатів», — говорить голос у відео.

Згенерований голос із ролика, що дуже схожий на справжній голос Гарріс, стверджує далі, що Камалу обрали кандидатом у президенти від Демократичної партії «за принципом різноманітності» — оскільки вона жінка й темношкіра.

«Отже якщо ви критикуватимете будь-що, що я скажу, то ви сексист і расист», — додає голос на відео.

Далі у ролику голос, схожий на голос Гарріс, каже: «Я можу не знати найпершої речі про управління країною, однак це добре, якщо ти маріонетка глибинної держави. Я чотири роки була під керівництвом головної маріонетки глибинної держави, чудового наставника — Джо Байдена». Далі голос стверджує, що «Байден навчив її приховувати свою некомпетентність» та продовжує говорити образливі речі про Гарріс і Байдена.

Deep State (глибинна держава) — популярна теорія змови у США, за якою у Штатах нібито існує скоординована група або групи державних службовців, яких не обрали, але які впливають на державну політику, попри демократично обране керівництво. Deep State призначає президентів США, вони намагаються керувати глобалізацією світу, насаджують лібералізм та цінності ЛГБТ.

Коли президент США Джо Байден знявся з президентських виборів, теорія змови про глибинну державу набула ще більшої популярності і стала ще більш обговорюваною. Ця глибинна держава нібито змусила Байдена піти з політичної арени, щоб просунути свого кандидата — Камалу Гарріс. Гарріс подається як маріонетка цієї тіньової структури, а Дональд Трамп — як борець проти неї. Усе це перегукується з риторикою самого Трампа.

Представниця передвиборчої кампанії Камали Гарріс Мія Еренберг відреагувала на публікацію Ілона Маска.

«Ми віримо, що американський народ хоче справжньої свободи, можливостей і безпеки, які пропонує віцепрезидентка Гарріс, а не фальшивої, маніпулятивної брехні Ілона Маска та Дональда Трампа», — прокоментувала вона в електронному листі виданню Associated Press.

Інтернет-користувачі міркують, чи порушує публікація Ілона Маска політику соцмережі X, власником якої він сам і є. В політиці користування платформою є пункт, який забороняє поширювати сфабриковані, маніпулятивні або вирвані з контексту відео, фото, аудіозаписи, які можуть ввести в оману глядачів і завдати шкоди чиїйсь репутації. Водночас у цьому пункті є виняток для мемів і сатири, якщо вони не спричинюють «суттєву плутанину щодо автентичності матеріалу».

Експерти оцінюють, що публікація Маска здебільшого створена завдяки штучному інтелекту, та кажуть, що це відео не є зовсім очевидним жартом. На їхню думку, багато людей, побачивши це відео, могли припустити, що це не пародія, оскільки якість ролика достатньо хороша.

Вибори у США

Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Дональд Трамп уже став кандидатом від республіканців і представив свого кандидата у віцепрезиденти — Джеймса Девіда Венса, який, серед іншого, послідовно виступає проти допомоги Україні і заявляє, що Києву доведеться поступитися деякими територіями задля припинення вогню.

Після невдалих дебатів із Трампом у червні 81-річного Джо Байдена розкритикували. Лідери та донори Демократичної партії США тиснули на нього, щоб він припинив балотуватися на пост голови держави, через занепокоєння в тому, що він застарий і вже надто змучений для президентства.

21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить з президентської гонки. Він підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів. Кандидатуру Гарріс ще мають затвердити делегати Демократичної партії на зʼїзді, який пройде 19—22 серпня в Чикаго.

Ілон Маск і вибори

Останнім часом Ілон Маск дедалі більше зближується з кандидатом від Республіканської партії та експрезидентом США Дональдом Трампом. Хоча раніше Маск публічно заперечував, що спонсорує будь-які політичні кампанії, у ЗМІ все частіше зʼявляється інформація про те, що він все ж таки жертвує величезні суми на передвиборчу кампанію Трампа. До того ж Маск не приховує своїх симпатій до Трампа, всіляко підтримуючи його і критикуючи та висміюючи при цьому Байдена, Гарріс та інших демократів.

У травні цього року газета The Wall Street Journal писала, що Трамп може зробити Ілона Маска своїм радником у разі повернення політика в Білий дім.