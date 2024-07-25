Ще одного посадовця київського метрополітену відправили під домашній арешт у справі про підтоплення метро

Начальника служби колії, тунельних споруд і будівель київського метрополітену відправили під цілодобовий домашній арешт до 23 вересня 2024 року.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Посадовця підозрюють у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків — йому загрожує до 8 років вʼязниці. За версією слідства, дії підозрюваного призвели до розгерметизації тунелю, появи тріщин у його стінах та підтоплення між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» в Києві.

Також сьогодні під домашній арешт відправили виконувача обовʼязки очільника метро Києва, головного інженера Віктора Вигівського.

Що передувало

Очільнику київського метро Віктору Вигівському 23 липня оголосили підозру в службовій недбалості, яка привела до підтоплення метро і подальшого закриття частини «синьої» гілки. Таку ж підозру оголосили начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель метрополітену.

За даними слідства, неналежне виконання обовʼязків працівниками метро призвело до розгерметизації тунелю, появи тріщин у його стінах і подальшого підтоплення.

У КМДА звинувачення прокуратури відкидали, стверджуючи, що причина руйнувань метро не в експлуатації, а в поганому проєктуванні та неякісному будівництві.

Закриття метро в Києві

8 грудня 2023 року Київська міська державна адміністрація повідомила про закриття станцій метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки».

З 13 грудня стартував човниковий рух «синьою» гілкою метро на ділянці закритих станцій. Тим часом Подільська прокуратура розслідує службову недбалість через підтоплення метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.

Вигівський казав у червні, що рух поїздів «синьою» гілкою метро запустять на початку осені 2024 року.