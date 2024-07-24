Підтоплення метро в Києві. КМДА звинувачує неякісне будівництво, прокуратура — неналежну експлуатацію

Київська міська держадміністрація каже, що підтоплення метро, через яке довелось закрити частину «синьої» гілки, спричинене неякісним будівництвом. Столична прокуратура стверджує протилежне — підтоплення сталося через неналежну експлуатацію.

23 липня двом посадовцям «Київського метрополітену» повідомили про підозру через підтоплення тунелів між станціями «Деміївська» і «Либідська».

За даними слідства, неналежне виконання ними обовʼязків призвело до розгерметизації тунелю, появи тріщин у його стінах і подальшого підтоплення.

Що каже КМДА?

Того ж дня у КМДА висновки прокуратури заперечили. Там заявили, що згідно з їхньою експертизою, документація з будівництва метро містить неякісні проєктні рішення, а під час будівництва було неякісно споруджено конструкцію тунелю на ділянці між станціями «Деміївська» і «Либідська».

Відомство наводить дослідження, згідно з якими під час зведення тунелю не було виконано хімічного закріплення ґрунтів. Також при будівництві начебто відхилились від проєктних рішень: розміри тюбінгів оправи тунелю та частина лоткових блоків не відповідають проєктним.

Водночас експертиза КМДА стверджує, що всі необхідні роботи з утримання та експлуатації тунелю виконувались у повному обсязі. Підозру від прокуратури у відомстві вважають «політичним тиском».

Київська прокуратура заяву КМДА заперечує

Прокуратура 24 липня заявила, що має експертизу, яка спростовує заяву КМДА про неякісне будівництво. Відомство стверджує, що ця експертиза називає причиною руйнування тунелю його неналежну експлуатацію.

«Експертизою досліджено якість будівництва тунелю, і порушень та будь-яких відхилень, які призвели до розгерметизації даного тунелю, не встановлено», — заявили в прокуратурі.

Також правоохоронці кажуть, що у період з березня 2011 року по грудень 2023 року КМДА вживала заходів для запобігання потраплянню води в тунель без залучення достатньо кваліфікованих фахівців.

Прокуратура додала, що київські чиновники не надали їм жодних експертиз, які б підтвердили неякісне будівництво.

У КМДА 24 липня опублікували результати експертизи. Згідно з ними:

оправа тунелю згідно з проєктом повинна експлуатуватися при значно меншому рівні ґрунтових вод;

оправу тунелю збудовано неякісно з порушенням допусків монтажу кілець;

жорсткість тунелю нижча за проєктну через застосування стінових блоків замість лоткових (зменшена товщина та відсутність ребер).

Ці фактори відомство вважає причиною затоплення тунелю метро. КМДА пообіцяла передати документи правоохоронцям.

Закриття метро в Києві

8 грудня 2023 року Київська міська державна адміністрація повідомила про закриття станцій метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки».

З 13 грудня стартував човниковий рух «синьою» гілкою метро на ділянці закритих станцій. Тим часом Подільська прокуратура розслідує службову недбалість через підтоплення метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.

Виконувач обовʼязків начальника метрополітену Віктор Вигівський казав у червні, що рух поїздів «синьою» гілкою метро запустять на початку осені 2024 року.