У Києві на пів року обмежать рух синьою гілкою метро від «Деміївської» до «Теремків»

У Києві рух поїздів між станціями метро «Деміївська» і «Теремки» закрили на час ремонту перегінного тунелю. Очікується, що ремонт триватиме пів року.

Про це повідомила КМДА.

Попри те, що ремонт має розпочатися 9 грудня, рух метро між станціями «Теремки» — «Деміївська» вже зупинили з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів.

Протягом ремонту частини синьої гілки поїзди курсуватимуть лише між станціями «Героїв Дніпра» і «Либідська». Щоб доїхати до «Теремків», доведеться скористатися дублюючими маршрутами наземного транспорту.

пресслужба Київського метрополітена

Відновлювальні роботи проводитимуть на поверхні землі. Громадська ініціатива «Пасажири Києва» пише, що між станціями метро «Деміївська» і «Либідська» сталася розгерметизація тунелю й вода пішла на колії, через це введено обмеження швидкості вагонів — 15 км/год. Як стверджує організація, проблема з підтопленням існує вже більше тижня, причини розгерметизації наразі невідомі.

Станції метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром» і «Теремки» продовжать цілодобову роботу як укриття.