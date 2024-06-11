У метро Києва рух «синьою» гілкою між «Деміївською» та «Либідською» запустять на початку осені

У Києві рух поїздів «синьою» гілкою метро між станціями «Деміївська» та «Либідська» запустять на початку осені 2024 року. Ремонтно-будівельні роботи тривають цілодобово.

Про це «Суспільному» розповів виконувач обовʼязків начальника метрополітену Віктор Вигівський.

За його словами, наразі капітальний ремонт перегінного тунелю між станціями на завершальній стадії. «Ми зараз фактично дійшли до фінальної стадії робіт у котловані, демонтована верхня частина тунелю і взялися за демонтаж останніх елементів споруди тунелю», — розповів Вигівський.

Далі фахівці візьмуться за монтаж нового монолітного тунелю і його посилення по периметру. Ці роботи триватимуть до кінця літа, а потім будуть тестові пуски руху поїздів. Лише після цього буде повноцінне відновлення руху потягів.