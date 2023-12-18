Станції метро «Почайна» й «Тараса Шевченка» не закриватимуть під час ремонту влітку

У Києві не планують закривати перегон між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» на час планового ремонту.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Ремонт діляки тунелів Оболонсько-Теремківської лінії проведуть влітку 2024 року.

У КМДА також додали, що фахівці Київського метрополітену ведуть нагляд за станом тунелів підземки й приділяють особливу увагу тим, що обудовані у складних інженерно-геологічних і гідро-геологічних умовах.

Закриття метро в Києві

8 грудня Київська міська державна адміністрація повідомила про закриття станцій метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки». Вони не працюватимуть упродовж шести місяців — там триватиме ремонт через нові тріщини і потрапляння води в тунелі. Однак з 13 грудня стартував човниковий рух «синьою» лінією метро на ділянці закритих станцій.

Начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський назвав три ймовірні причини появи тріщин: неякісна робота генпідрядника — немає гідроізоляції та хімзакріплення тунелю, активність річки Либідь і геологічні умови (пливуни й торфовище). Тим часом Подільська прокуратура розслідує службову недбалість через підтоплення метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.

Пізніше в медіа зʼявилася інформація, що станції «Почайна» і «Тараса Шевченка» теж закриють на час ремонту. Зараз цю інформацію спростувала КМДА.