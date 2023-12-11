У Києві запустять човниковий рух між закритими станціями метро

У Києві планують запустити човниковий рух «синьою» лінією метро на ділянці закритих станцій. Тестовий режим стартує 13 грудня.

Про це повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Руслан Кандибор в ефірі телеканалу «Київ24».

Наразі вночі проводять випробовування такого виду руху. Влада розглядає можливість запуску двох поїздів двома шляхами, кожен поїзд ходитиме з інтервалом 15 хвилин.

«Також у планах зменшення навантаження на наземний вид транспорту, який зараз перевозить пасажирів між станціями закритих метро «Голосіївська» та «Деміївська», — розповів Кандибор.

У КМДА вважають, що завдяки таким діям буде зрозуміло, яка частина пасажирів перейде в підземку на човниковий потяг і відповідно зменшиться навантаження на автобусне сполучення. Тоді «заберуть якусь кількість наземного транспорту і перекинуть людей у метро».

Столична влада хоче прорахувати графіки руху поїздів метро і зробити їх доступними для пасажирів.

Закриття метро в Києві

8 грудня Київська міська державна адміністрація повідомила про закриття станцій метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки». Вони не працюватимуть упродовж шести місяців — там триватиме ремонт через нові тріщини і потрапляння води в тунелі.

Начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський назвав три ймовірні причини появи тріщин: неякісна робота генпідрядника — немає гідроізоляції та хімзакріплення тунелю, активність річки Либідь і геологічні умови (пливуни й торфовище). Тим часом Подільська прокуратура розслідує службову недбалість через підтоплення метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.