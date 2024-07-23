Підтоплення тунелів у метро Києва: двом чиновникам повідомили про підозри

Двом посадовцям «Київського метрополітену» повідомили про підозру через підтоплення тунелів між станціями «Деміївська» та «Либідська».

Про це повідомили Офіс генпрокурора та Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними слідства, неналежне виконання обов’язків працівниками метро призвело до розгерметизації тунелю, виникнення тріщин у його стінах та подальшого підтоплення.

Підозрювані не проводили огляд тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями і спорудами. Це призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро «Деміївська» — «Либідська», появи сталактитів, вимивання та порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу. Через це зруйнувались деякі елементи тунелю.

Експертизи також показали, що експлуатація тунелю метро між станціями «Деміївська» та «Либідська» є неналежною та не відповідає будівельним нормам і правилам.

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Через закриття станцій метро та організацію наземного руху на цій ділянці, лише за період з грудня 2023 року до березня 2024 року міський бюджет втратив понад 138,5 мільйонів гривень. КП «Київський метрополітен» недоотримав майже 26 мільйонів гривень.

Підозрюваних планують відправити під домашній арешт та відсторонити від посад. Їм вже інкримінували службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України). Максимальне покарання — 5 років вʼязниці.

Закриття метро в Києві

8 грудня 2023 року Київська міська державна адміністрація повідомила про закриття станцій метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки».

З 13 грудня стартував човниковий рух «синьою» гілкою метро на ділянці закритих станцій. Тим часом Подільська прокуратура розслідує службову недбалість через підтоплення метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.

Виконувач обовʼязків начальника метрополітену Віктор Вигівський казав у червні, що рух поїздів «синьою» гілкою метро запустять на початку осені 2024 року.